Перспективный смартфон Honor X10 представили официально

Продажи стартуют 26 мая.

Смартфон Honor X10 5G презентовали официально, его продажи стартуют 26 мая, цены будут начинаться от 270 долларов. Это будет самое недорогое устройство Honor, которое поддерживает сети пятого поколения.

Модель имеет 6,63-дюймовый дисплей формата Full HD+ с разрешением 2400 × 1080 точек и частотой обновления 90 Гц. Фронтальная камера на 16 Мп выполнена в виде выдвижного модуля-перископа. У основной многомодульной камеры есть 40-мегапиксельный датчик Sony IMX600y, блок с 8-мегапиксельным датчиком и ультраширокоугольной оптикой, а также 2-мегапиксельный сенсор глубины.

В Honor X10 – фирменный процессор Kirin 820 5G. Аккумулятор имеет емкость 4300 мА/ч с поддержкой быстрой подзарядки. Сканер отпечатка пальца находится сбоку, в смартфоне имеются порт USB и 3,5-мм гнездо для наушников.

Покупатели смогут выбирать между тремя вариантами Honor X10 5G:

6 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 64 Гбайт — $270;

6 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель на 128 Гбайт — $310;

8 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель на 128 Гбайт — $340.

Рейтинг самых мощных недорогих смартфонов.

Фото: Honor

Видео: YouTube/ Argus World