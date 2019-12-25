Опубликован новый рейтинг самых мощных недорогих смартфонов

Почти все модели имеют поддержку 5G.

Разработчики популярного теста производительности AnTuTu опубликовали новый рейтинг самых мощных недорогих смартфонов.

На первом месте оказался смартфон, работающий на базе процессора MediaTek Dimensity 1000L – Oppo Reno3 5G. На втором месте расположился Honor 30S на базе фирменного процессора Kirin 820. Третье место досталось Vivo с ее Vivo S6 5G на базе Exynos 980.

Последние три места данного рейтинга занимают модели Huawei на основе 4G-процессора, но в это же время все остальные девайсы уже поддерживают 5G.

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Фото: Oppo