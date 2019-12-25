Дизайн нового Xiaomi Redmi Note 9 раскрыли до анонса

Стоить смартфон будет около 16 тысяч рублей.

В Сети появились фотографии нового бюджетного смартфона Xiaomi Redmi Note 9. Распространенные изображения появились из рекламных материалов.

Смартфон будет иметь корпус из глянцевого пластика, сканер отпечатков пальцев будет находиться на задней панели. Диагональ экрана – 6,53 дюйма с разрешением Full HD+.

Xiaomi Redmi Note 9 имеет процессор MediaTek Helio G85, с 3 или 4 Гб оперативной памяти и 64 и 128 Гб встроенной памяти.

Селфи-камера имеет разрешение 13 Мп, у основной камеры модули – 48, 8, 2 и 2 Мп. Стоить смартфон будет около 16 тысяч рублей.

Ранее Xiaomi представила MIUI 12.

Фото: Xiaomi