Xiaomi представила MIUI 12

Xiaomi в Китае представила свою новую версию фирменной оболочки MIUI 12. Презентацию провел глава компании.
MIUI 12 с сегодняшнего дня стала доступна для закрытого тестирования, но пока только в Китае. На глобальном рынке тестирование начнется позже. Систему анимации по красоте сравнивают с iOS.
Также в оболочке появились новые стили блокировки экрана и анимированные обои, применяемые при переходе на домашний экран. Помимо этого, были переработаны приложения "Камера", "Погода", "Заметки" и "Здоровье". Темный режим в системе стал более глубоко интегрирован.
Ранее Xiaomi представила электросамокат Scooter 1S.
Видео: Twitter/ Xiaomishka; Twitter/ Mukul Sharma
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