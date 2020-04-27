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Xiaomi представила MIUI 12

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MIUI 12 с сегодняшнего дня стала доступна для закрытого тестирования.

Xiaomi в Китае представила свою новую версию фирменной оболочки MIUI 12. Презентацию провел глава компании.

MIUI 12 с сегодняшнего дня стала доступна для закрытого тестирования, но пока только в Китае. На глобальном рынке тестирование начнется позже. Систему анимации по красоте сравнивают с iOS.

Также в оболочке появились новые стили блокировки экрана и анимированные обои, применяемые при переходе на домашний экран. Помимо этого, были переработаны приложения "Камера", "Погода", "Заметки" и "Здоровье". Темный режим в системе стал более глубоко интегрирован.

Ранее Xiaomi представила электросамокат Scooter 1S.

Видео: Twitter/ Xiaomishka; Twitter/ Mukul Sharma

 

 

Теги: xiaomi
Категории: Лента новостей,

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