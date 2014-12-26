Служба госбезопасности Грузии заявила о планах Саакашвили устроить госпереворот

В Тбилиси должна пройти акция протеста, в ходе которой планируют заблокировать госучреждения.

Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили подозревают в намерениях устроить государственный переворот. Об этом сообщил на брифинге представитель Службы госбезопасности страны Бача Мгеладзе. Его слова приводит ТАСС.

Мгеладзе отметил, что с 6 ноября отдельные политические группы задумали провести перманентные акции. Кроме того, в Тбилиси должна пройти акция протеста, в ходе которой планируют заблокировать госучреждения. Митингующие также намерены перекрыть дороги, ведущие к тюрьме, где отбывает наказание Саакашвили.

В Службе госбезопасности Грузии назвали целью этих акций "насильственный переворот власти". Мгеладзе добавил, что за их проведение отвечает Саакашвили.

Ранее мы сообщали, что власти Грузии не стали госпитализировать Саакашвили в частную клинику.

Видео: Facebook / სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური / State Security Service Of Georgia