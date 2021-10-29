Власти Грузии не стали госпитализировать Саакашвили в частную клинику

По словам премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, там нет никаких условий безопасности.

Власти Грузии отказались госпитализировать экс-президента Михаила Саакашвили в частную клинику. Такое решение обусловлено риском столкновений его сторонников с полицией у больницы. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Гарибашвили уточнил, что по плану Саакашвили должны были отправить в частную клинику. Там он должен был продолжить лечение. Однако, в частной клинике нет никаких условий безопасности. Кроме того, в стране складывается неблагоприятная эпидемиологическая ситуация. Туда отвозят много пациентов с COVID-19. Теперь план заключается в том, чтобы мобилизовать несколько тысяч человек. Властям придется расставлять полицию на улицах и пребывать в вечном хаосе и беспорядках.

Ранее мы сообщили, что Саакашвили записал видео о своем похищении в контейнере с продуктами.

Видео: YouTube / TV IMEDI