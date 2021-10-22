Саакашвили записал видео о своем похищении в контейнере с продуктами

На данный момент Цомая и еще три человека, сопровождавших политика, задержаны.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили записал видео о своем похищении. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на сюжет телекомпании "Имеди".

Видеозапись была сделана 28 сентября. Политик прибыл с Украины в порт Поти в контейнере с молочными продуктами. Его туда доставили на судне "Вильнюс". После инцидента Саакашвили решил записать видеообращение. По его версии, это было похищение, организованное спецслужбами.

Журналисты телекомпании "Имеди" предположили, что экс-президент Грузии не доверял своему "проводнику", водителю трейлера Элгудже Цомая. Именно поэтому он снял видео на случай, если всё пойдет не по плану. На данный момент Цомая и еще три человека, сопровождавших политика, задержаны.

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Видео: YouTube / TV IMEDI