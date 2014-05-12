Слушания по новому Генплану в Петербурге смогут провести в онлайн-формате

Теперь можно будет и дальше использовать такую возможность.

Слушания по новому Генплану в Петербурге смогут проводить в онлайн-формате. Такой законопроект петербургский парламент принял за основу 12 мая. Инициативу внесли представители городского правительства.

Теперь до 30 июня 2022 года продлевается возможность проводить в режиме онлайн слушания по градостроительной документации. Такой формат общественных обсуждений парламентарии утвердили в 2020 году и продлевали в конце прошлого года. Данную необходимость депутаты объяснили пандемией коронавируса.

Представитель городского правительства в парламенте Юрий Шестериков заявил, что у Петербурга есть опыт таких обсуждений по градостроительным вопросам. Шестериков считает, что население сможет одобрить в интернете и проект нового генерального плана города.

Депутаты Законодательного собрания одобрили в первом чтении большинством голосов многодневное голосование. Не все парламентарии были "за".

Фото: Piter.tv