В ЗакСе поддержали продление онлайн-формата градостроительных публичных слушаний

Необходимость такого решения объясняется второй волной коронавируса.

В среду, 16 декабря, представитель Смольного в ЗакСе Юрий Шестериков внес инициативу о продлении срока онлайн-формата общественных слушаний по градостроительной документации в Петербурге. Закон приняли в июле, он действует до 31 декабря этого года.

Раскритиковал проект депутат "Яблока" Борис Вишневский и еще четверо чиновников. Голос "за" отдали 38 человек. По мнению Вишневского, этот закон "приведёт к полному разрушению градостроительной политики города". Депутат уверен, что во время слушаний можно соблюсти все эпидемиологические требования

Когда надо проголосовать за обнуление сроков, эпидемия выключается. А когда надо провести митинг, пикет или публичные слушания, включается добавил беспартийный Максим Резник.

Ранее мы писали, что в Петербурге намерены благоустроить Калининский и Фрунзенский районы.

Фото: Piter.TV