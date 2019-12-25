В Петербурге намерены благоустроить Калининский и Фрунзенский районы

Слушания пройдут в онлайн-формате и продлятся по 18 января 2021 года.

В понедельник, 16 ноября, стало известно о том, что в Северной столице проходят общественные обсуждения проектов планировки территорий в Калининском и Фрунзенском районах. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по градостроительству и архитектуре (КГА).

В Калининском районе планируется возвести гостиницы, школы, детсады, поликлиники, спортклуб с бассейном и выставочный комплекс. А во Фрунзенском районе появятся объекты транспортной и инженерной инфраструктур.

Известно, что слушания пройдут в онлайн-формате и продлятся по 18 января 2021 года.

Ранее мы сообщали о том, что Елизаветинскую больницу оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Фото: Piter.TV