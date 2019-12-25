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В Петербурге намерены благоустроить Калининский и Фрунзенский районы
Сегодня, 15:43
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В Петербурге намерены благоустроить Калининский и Фрунзенский районы

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Слушания пройдут в онлайн-формате и продлятся по 18 января 2021 года.

В понедельник, 16 ноября, стало известно о том, что в Северной столице проходят общественные обсуждения проектов планировки территорий в Калининском и Фрунзенском районах. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по градостроительству и архитектуре (КГА).

В Калининском районе планируется возвести гостиницы, школы, детсады, поликлиники, спортклуб с бассейном и выставочный комплекс. А во Фрунзенском районе появятся объекты транспортной и инженерной инфраструктур. 

Известно, что слушания пройдут в онлайн-формате и продлятся по 18 января 2021 года.

Ранее мы сообщали о том, что Елизаветинскую больницу оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Фото: Piter.TV

Теги: благоустройство, калининскогий район, фрунзенский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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