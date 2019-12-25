Елизаветинскую больницу оштрафовали на 100 тысяч рублей

В медицинском учреждении нашли множество нарушений.

Калининский районный суд Петербурга оштрафовал СПб ГБУЗ "Городская больница Святой преподобномученицы Елизаветы" за нарушения в период пандемии коронавируса. Об этом сообщила объединённая пресс-служба городских судов.

Проверка в медицинском учреждении проходила 18 сентября. Как оказалось, в период с 21 августа по 18 сентября в отделении состояло 43 пациента. Утром 24 августа и 8 сентября четыре пациента были размещены в коридорах. Размещённые в коридоре больные пользовались санитарными узлом в рядом расположенных палатах. Суд пришел к выводу, что коечные мощности отделения пульмонологии были превышены на 31 койку.

Также уборщик использовал одноразовую косынку вместо одноразовых шапочек, что тоже является нарушением. Помимо этого, лабораторное обследование контактного пациента было проведено только на 13 день от момента контакта с заболевшим.

Также выяснилось, что с 1 по 24 августа в больнице не проводилась обработка постельных принадлежностей гинекологического, оториноларингологического отделений, а также травматологического отделения № 2.

Суд оштрафовал больницу на 100 тысяч рублей.

Ранее струдницу Первого меда оштрафовали за нарушение коронавирусных ограничений в вузе.

Фото: ВК/ Елизаветинская больница