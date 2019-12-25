Сотрудницу Первого меда оштрафовали за нарушение коронавирусных ограничений в вузе

Женщина была ответственной за соблюдение антиковидных мер.

Петроградский районный суд Петербурга оштрафовал и.о. завотделом в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени Павлова Эллу Медведеву. Как рассказали в объединенной пресс-службе городских судов, поводом для штрафа в 25 тысяч рублей стали нарушения коронавирусных ограничений.

В конце сентября было установлено, что врач-эпидемиолог не обеспечила контроль за соблюдением требований санитарно-эпидемиологического законодательства, хотя на нее была возложена такая обязанность на 2020-2021 учебный год. Персонал одной из кафедр оказался не обеспечен дезинфицирующими салфетками, в холле толпились студенты без масок, часть из них допускали на занятия без средств индивидуальной защиты. Кроме того, некоторые преподаватели носили маску, оголив нос, а на входе в учебный корпус не велась термометрия.

Медведева частично признала вину, пояснив, что не занималась обеспечением деззсредств и СИЗ, поскольку это не входит в ее обязанности. Также в середине сентября вузе ослабили контроль, поэтому студенты через раз надевали маски, а термометрия велась только утром. После выявления нарушений их сразу же устранили. Очагов инфекции в университете не обнаружили.

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