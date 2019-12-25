Смольный объяснил рост смертности от коронавируса в Санкт-Петербурге

Многие больные максимально долго лечатся на дому и зачастую обращаются за помощью только на 6-7 сутки.

Вице-губернатор Олег Эргашев в эфире "Открытой студии" на телеканале "78" объяснил рост смертности от коронавируса в Петербурге. По словам чиновника, сегодня горожане чаще болеют тяжелой формой КОВИД, чем весной. Это связано с тем, что в самом начале госпитализировали всех. С июля-августа правила изменились, и "легких" больных стали лечить на дому.

Зачастую люди с КОВИД максимально долго лечатся на дому и обращаются за помощью на 6-7 сутки. К этому времени возникает цитокиновый шторм, или гиперцитокинемия – потенциально летальная реакция иммунной системы. В результате пациенты попадают в стационары в тяжелом или крайне тяжелом состоянии.

Эргашев напомнил, что в случае появления симптомом коронавирусной инфекции следует незамедлительно вызвать скорую помощь или обратиться к врачу поликлиники. Медики сделают тест, оценят уровень насыщения крови кислородом и в зависимости от результатов исследования примут решение о госпитализации или лечении на дому. Кроме того, форму заболевания поможет определить компьютерная томография, которую рекомендуется делать на четвертые сутки с начала заболевания.

Ранее мы писали, что в Петербурге количество смертей от болезней сердца и кровообращения выросло на 10%.

Фото: Piter.TV