В Петербурге количество смертей от болезней сердца и кровообращения выросло на 10%

В 2019 году показатель снизился до 3,8%.

В среду, 21 октября, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова, главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава РФ Евгений Шляхто рассказал, что на фоне пандемии коронавируса в Петербурге повысился показатель смертей от болезней сердца и кровообращения. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

В 2019 году показатель снизился до 3,8%. В начале 2020 года была отмечена тенденция снижения, однако к октябрю показатель вырос до 10%. Врачи уверены, что рост смертности от болезней сердца связан с коронавирусом, потому как инфекция напрямую влияет на сердечно-сосудистую систему. Также из-за карантина получить доступ к необходимым лекарством стало тяжелее, а госпитализировать в стационары перестали.

По данным Петростата, в 2019 году в Петербурге от болезней системы кровообращения умерли 33 247 человек.

Ранее мы писали, что в Петербурге выявили почти полсотни новых жертв коронавируса.

Фото: Piter.TV