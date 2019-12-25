В Петербурге выявили почти полсотни новых жертв коронавируса

Болезнь унесла жизни еще 49 петербуржцев.

За прошедшие сутки в Петербурге зафиксировали 49 новых смертей от коронавируса. Это на 11 больше, чем днем ранее. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

В целом по России за указанный период времени обнаружили еще 317 летальных случаев. Первое место по числу смертности занимает Москва, где умерли 63 человека. После следует Петербург. Третье место в этом антирейтинге у Ростовской области – 13 умерших.

С начала пандемии болезнь унесла жизни 24 952 россиян. Из больниц выписали 1 096 560 человек.

Ранее мы писали, что более 300 учителей Петербурга заразились коронавирусом.

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