Комиссия по внесению изменений в Генеральный план провела заседание и проанализировала обращения граждан

Состоялись заседания Комиссии по внесению изменений в Генеральный план.

В начале августа прошли значимые заседания Комиссии по подготовке изменений в Генеральный план Санкт-Петербурга, организованные под руководством вице-губернатора Николая Линченко. На этих встречах активно участвовали депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Валерий Гарнец и Александр Рассудов, а также представители районных администраций. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Основной акцент первого заседания Комиссии был сделан на анализе предложений от граждан и организаций, касающихся изменений в функциональном зонировании территории Пушкинского района города.

Наиболее значимыми результатами стали установление зоны кладбищ СП1 для определенных территорий, включая участки 13 и 14 по Петербургскому шоссе в поселке Шушары.

Еще одной важной темой стал вопрос о предложениях по изменению функционального зонирования территорий, находящихся в зоне влияния аэропорта Пулково. В данном случае Комиссия приняла решение сохранить зоны для сельскохозяйственного использования с целью предотвращения их застройки.

Ранее сообщалось, что езду для электросамокатов в Петербурге будут ограничивать, но полностью не запретят.

Фото: Piter.TV

