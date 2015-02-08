Проектом Генплана Петербурга до 2040 года предусмотрено строительство более 500 соцобъектов

Также новацией документа является отображение объектов регионального значения

На заседании правительства Петербурга 31 октября был одобрен проект нового Генплана. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Как рассказал вице-губернатор Николай Линченко, проектом Генерального плана до 2040 года предусмотрено размещение более 500 крупных объектов в области образования, здравоохранения, спорта, общественных пространств и т.д.

Также новацией документа является отображение объектов регионального значения. Речь идет о таких объектах как: школы на 825 мест и выше, поликлиники на 450 посещений, спортивные сооружения вместимостью 4 тысячи мест и др.

Значительную часть бюджета Петербурга в 2024 году также планируется направить на строительство соцобъектов.

Фото: Piter.tv