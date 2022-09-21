Значительную часть бюджета Петербурга в 2024 году планируется направить на строительство соцобъектов

В прошлом году Комстрой исполнил бюджет на 98,4%.

Губернатор Петербурга Александр Беглов представил проект бюджета Санкт-Петербурга на 2024 и на плановый период 2025 и 2026 годов. Как отметил председатель Комитета по строительству Игорь Креславский, значительную часть городского бюджета планируется направить на строительство социальной инфраструктуры, которая включает в себя строительство новых школ, детских садов, больниц и объектов спорта.

По данным портала "Строительный Петербург", в этом году в Петербурге уже введено 45 объектов социального назначения, из них 16 – это новые современные школы. До конца года будет реализовано ещё 26 объектов.

В прошлом году Комстрой исполнил бюджет на 98,4%. Освоено 53 млрд 583 млн 386 тысяч рублей. В том числе исполнение Адресной инвестиционной программы (АИП) составило 97,7% на сумму 37 млрд 135 млн 086 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv