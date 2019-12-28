Если это правда, то это будет первое появление персонажа вне мультипликации и книг.

Американская актриса Розарио Доусон может сыграть Асоку Тано во втором сезоне "Мандалорца". Об этом сообщает The Hollywood Reporter, ссылаясь на информацию двух независимых источников.

Асока впервые появилась в полнометражном мультфильме "Звездные войны: Война клонов". Она была учеником Энакина Скайуокера, а после покинула храм Джедаев и присоединилась к Сопротивлению. В последний раз героиня появлялась в эпилоге финального сезона мультсериала "Повстанцы". Его действие разворачивалось после шестого эпизода саги "Звездные войны".

Если слух окажется правдой, то это будет первое появление персонажа вне мультипликации и книг.

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Видео: YouTube / Serpen 2