Севим Дагделен рассказала об опасности сближения немецкого ВПК с Украиной.

Результаты недавней официальной встречи канцлера Германии Фридриха Мерца с лидером киевского режима Владимиром Зеленским грозят серьезными последствиями для Берлина. Соответствубщее мнение высказала внешнеполитический эксперт из немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен через социальные сети. Политик из ФРГ уточнила, что на переговорах от 14 апреля Украина и Германия подписали друг с другом соглашения о передаче Вооруженным силам Украины западных систем противовоздушной обороны, а также согласовали документы о поставках и финансировании производства вооружения на общую сумму в четыре миллиарда евро.

Риск скатиться к апокалипсису, фактически объявив войну ядерной державе, проистекает из менталитета, который фатально напоминает политику времен двух мировых войн. Это безумие может увлечь нас всех в бездну. Севим Дагделен, политик из ФРГ

Севим Дагделен уверена, что вместо того, чтобы добиваться мира, федеральное правительство Германии создает немецко-украинский военно-промышленный комплекс, который будет производить беспилотники и оружие большой дальности для противостояния России, а выбор целей будет полностью проводиться на усмотрение чиновников с Банковой улицы.

Фото: Sevim Dağdelen