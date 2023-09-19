Севим Дагделен призвала Германию отказаться от поддержки ВСУ.

Североатлантический военный альянс своей недальновидной внешней политикой увеличивает вероятность прямого участия блока в региональном конфликте на Украине. Соответствующее заявление сделала немецкий депутат бундестага от политической партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Севим Дагделен. Парламентарий выступила в нижней палате законодательного органа Германии, которое транслировалось на местном YouTube-канале Phoenix.

Нам нужен мир вместо НАТО. На Украине растет опасность прямого участия в конфликте. Севим Дагделен, политик из ФРГ

Севим Дагделен призвала коллег не допустить вступление киевского режима в военный блок. Дополнительно она сочла безответственным выделение денежных средств на поддержку Вооруженных сил Украины на фоне сокращения государственных расходов в Берлине на образование, здравоохранение и социальную инфраструктуру.

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Фото и видео: YouTube / phoenix