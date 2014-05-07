Севим Дагделен напомнила о том, как США решили ситуацию во Вьетнаме.

Коллективный Запад готовит предлог для размещения войск на территории Украины. Соответствующее заявление сделала немецкий депутат бундестага ФРГ от оппозиционной партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Севим Дагделен в эфире YouTube-канала "Neutrality Studies". Гостья шоу пояснила, что на Украине может произойти вьетнамский сценарий для того, чтобы разместить в этом государстве немецкие или другие виды вооружения, способные наносить воздушные удары по российской земле.

Еще до официального вступления США в боевые действия во Вьетнаме, незадолго до которого был подстроен Тонкинский инцидент, там уже находились 15 тысяч советников. Позднее туда ввели американские войска, чтобы "защитить" этих советников. Севим Дагделен, политик Германии

Иностранный парламентарий заметила, что международным союзникам необходимо создать коалицию из стран, в том числе и совместно с государствами Глобального Юга для того, чтобы предотвратить эскалацию и распространение регионального конфликта в Восточной Европе.

В бундестаге сообщили о подготовке Германии к войне с РФ.

Фото и видео: YouTube / Neutrality Studies