Депутат парламента считает, что ФРГ тратит деньги на перевооружение и не пытается наладить дипломатию с Россией.

Депутат бундестага от фракции "Левые" Севим Дагделен заявила, что Германия, наращивая расходы на оборону, готовится к войне с Россией. Об этом информирует "РИА Новости" со ссылкой на ее статью в издании nd.DerTag.

По ее словам, современные взаимоотношения между странами находятся на низком уровне. Дагделен также отметила, что Германия все чаще требует ввести санкции против РФ. Кроме того, вместо попыток как-то улучшить отношения власти ФРГ наращивают расходы на перевооружение, при этом данные траты намного выше, чем в настоящее время у РФ, и составляют 85 миллиардов евро.

Политика НАТО по наращиванию вооружений, эскалации по отношению к России и забвение правительством Германии истории, когда дело касается памяти о нападении на Советский Союз 80 лет назад, - это лишь две стороны одной медали <…> Федеральное правительство открыто берет курс на подготовку к войне против России. Севим Дагделен, депутат бундестага

Она подчеркнула, что любое государство, которое заинтересовано в войне с РФ, не готово разряжать напряженность в отношениях. По ее словам, в настоящее время все чаще журналисты "создают новые образы врага", чтобы подготовиться население к вооруженному конфликту с Москвой.

Дагделен также считает, что власти ФРГ предпочитают постсоветскую Россию, когда ее союзные с коллективным Западом олигархи продавали сырье страны за крайне низкие цены.

Ранее президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонные переговоры.

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