Сложившие оружие солдаты ВСУ объяснили свое решение

Сложившие оружие солдаты Вооруженных сил Украины объяснили свое решение. Ролики с интервью попавших в плен военнослужащих разместила пресс-служба Минобороны России. Молодые люди в кадре говорят о своем нежелании воевать. Один из них представился матросом Малышом. Он отметил, что не хочет поднимать оружие на братьев. Еще один солдат по имени Виталий Деревянкин уточнил, что в принципе негативно настроен к киевскому режиму.
Я негативно отношусь как к внутренней политике, так и внешней политике с ее стороны. Люди забыли, против кого воевали их деды, отцы, бабушки, подзабыли, и не понимают, на кого наставляют оружие.
Виталий Деревянкин, солдат ВСУ
Военный посоветовал своим бывшим сослуживцам обратить оружие против украинской власти.
ВКС уничтожили на Донбассе поставленную Украине американскую РЛС контрбатарейной борьбы.
Фото и видео: Минобороны России
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