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Сложившие оружие солдаты ВСУ объяснили свое решение

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Сложившие оружие солдаты Вооруженных сил Украины объяснили свое решение. Ролики с интервью попавших в плен военнослужащих разместила пресс-служба Минобороны России. Молодые люди в кадре говорят о своем нежелании воевать. Один из них представился матросом Малышом. Он отметил, что не хочет поднимать оружие на братьев. Еще один солдат по имени Виталий Деревянкин уточнил, что в принципе негативно настроен к киевскому режиму.

Я негативно отношусь как к внутренней политике, так и внешней политике с ее стороны. Люди забыли, против кого воевали их деды, отцы, бабушки, подзабыли, и не понимают, на кого наставляют оружие.

Виталий Деревянкин, солдат ВСУ

Военный посоветовал своим бывшим сослуживцам обратить оружие против украинской власти.

ВКС уничтожили на Донбассе поставленную Украине американскую РЛС контрбатарейной борьбы.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: военнопленные, всу, донбасс, минобороны
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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