Словения согласилась снизить потребление газа ради независимости от России

Боян Кумер призвал коллег дать единое решение по вопросу энергетики.

Власти Словении поддерживают инициативу Евросоюза о необходимости снижения уровня потребления природного газа на 15% ради энергетической независимости региона от поставок из России. Соответствующее заявление по прибытии на внеочередной саммит Совета ЕС по вопросам энергетики сделал местный министр по инфраструктуре Боян Кумер.

Мы приветствуем и поддерживаем это предложение. Надеюсь, что сегодняшнее обсуждение покажет, что европейская солидарность еще жива… Это не идеальное решение, но тем не менее. Боян Кумер, министр по инфраструктуре Словении

По словам чиновника, в текущей ситуации будет показать остальным государствам-членам Евросоюза, что региональное содружество выполняет совместное решение.

В Эстонии заявили, что ЕС может ввести эмбарго на газ из России.

Фото и видео: European Commission