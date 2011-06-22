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Словения согласилась снизить потребление газа ради независимости от России
Сегодня, 11:25
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Словения согласилась снизить потребление газа ради независимости от России

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Боян Кумер призвал коллег дать единое решение по вопросу энергетики.

Власти Словении поддерживают инициативу Евросоюза о необходимости снижения уровня потребления природного газа на 15% ради энергетической независимости  региона от поставок из России. Соответствующее заявление по прибытии на внеочередной саммит Совета ЕС по вопросам энергетики сделал местный министр по инфраструктуре Боян Кумер.

Мы приветствуем и поддерживаем это предложение. Надеюсь, что сегодняшнее обсуждение покажет, что европейская солидарность еще жива… Это не идеальное решение, но тем не менее.

Боян Кумер, министр по инфраструктуре Словении

По словам чиновника, в текущей ситуации будет показать остальным государствам-членам Евросоюза, что региональное содружество выполняет совместное решение. 

В Эстонии заявили, что ЕС может ввести эмбарго на газ из России.

Фото и видео: European Commission

Теги: боян кумер, газ, еврокомиссия, словения, энергетика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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