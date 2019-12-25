В Эстонии заявили, что ЕС может ввести эмбарго на газ из России

Риина Сиккут рассказала о позиции Таллина в вопросе обеспечения энергетических потребностей ЕС.

В Эстонии заявили, что Евросоюз может ввести эмбарго на российский природный газ. Соответствующее заявление сделала в рамках брифинга с местными журналистами глава министерства по экономике и инфраструктуре Риина Сиккут, выступая в преддверии внепланового заседания Совета ЕС по вопросам энергетики. Чиновница заметила, что запрет на голубое топливо из РФ может быть принят в рамках восьмого или девятого западного коллективного санкционного пакета.

Хотя эмбарго на российский газ и нет, мы по-прежнему его поддерживаем. Может быть, оно будет в восьмом пакете санкций, или в девятом пакете. Война по-прежнему продолжается, и санкций было недостаточно (цитата ТАСС) Риина Сиккут, министр по экономике Эстонии

Эстонская чиновница отметила, что в разных странах европейского региона по-разному складывается ситуация с газом и его потреблением. В Таллине считают, что население этих государств "нельзя оставлять жить в холоде".

В Польше заявили о желании самостоятельно решать вопросы экономии газа.

Фото и видео: European Commission