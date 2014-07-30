Анна Москва считает, что Варшаве не нужны никакие энергетические ограничения от ЕК.

В Польше заявили о желании самостоятельно решать вопросы экономии газа. Соответствующее заявление сделала Анна Москва в рамках прибытия на внеочередное заседание Совета Евросоюза по вопросам энергетики. Меропритиятие проводится на уровне профильным министров стран-участниц ЕС. Чиновница добавила, что на текущий момент Варшаве не нужны никакие ограничения. Она напомнила, что местные хранилища газа заполнены, а поставки энергоресурсов реализуются.

Каждая страна имеет свою независимую энергетическую политику, и так должно остаться. Каждое правительство отвечает за энергетическую безопасность своих граждан. Анна Москва, министр Польши

Напомним, что представители европейской комиссии отмечали, что если произойдет полная остановка поставок российского природного газа в регион, то у Евросоюза возникнет дефицит топлива. При холодной зиме нехватка энергоресурсов составит около 45 миллиардов кубометров.

В Евросоюзе заявили, что газовые хранилища заполнены на 66%.

Фото и видео: European Commission