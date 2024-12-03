Словакия выдворила на Украину ячейку, которая могла готовить теракты

Матуш Шутай Эшток дал комментарий относительно задержанных иностранцев по подозрению в терроризме.

Участники ячейки, которая могла готовить теракты на объектах критической инфраструктуры в Словакии, отправлены на украинскую территорию, а также в Венгрию. Соответствующее заявление в видеообращении сделал местный министр по внутренним делам Матуш Шутай Эшток. Иностранец добавил, что специальная операция полиции проводилась в целях проверки деятельности двух иностранцев и одного гражданина Словакии. С ними связаны "реальные подозрения" в возможной подготовке атаки, заключающейся в уничтожении или выведении из строя важного энергетического объекта страны. С помощью беспилотников злоумышленники осуществляли мониторинг различных объектов критически важной инфраструктуры - газопровода и нефтепровода.

Расследование дела из восточной Словакии продолжается, подозреваемые были задержаны, предприняты шаги для того, чтобы они не представляли угрозу для Словакии. Один из них был выдворен в Венгрию, другой был безотлагательно передан компетентным органам на Украину в рамках выдворения. Матуш Шутай Эшток, глава МВД Словакии

Напомним, что ттелеканал Markíza уведомил зрителей о том, что 26 ноября в восточной части Словакии, в городе Михаловце был задержан украинский гражданин. Полиция провела обыск машины подозреваемого, а также арендованного им дома. Позже глава местной информационной службы разведки Павол Гашпар заявил о том, что иностранец мог быть причастен к группе, деятельность которой могла угрожать безопасности объектов критической инфраструктуры в республике. Также появились сведения о поимке еще одного злоумышленника. В СМИ отмечали, что преступники нацелились на совершение террористического акта в отношении трубопровода "Дружба".

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Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской) / Matúš Šutaj Eštok