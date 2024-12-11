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Словакия начала получать российский газ через "Турецкий поток"

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Роберт Фицо рассказал об этом в соцсетях.

Братислава начала получать российский природный газ через "Турецкий поток". Соответствующее заявление премьер-министр Словакии Роберт Фицо на собственной странице в социальных сетях. Европеец заметил, что такие поставки происходят благодаря усилию российской и турецкой сторон.

Российский газ через "Турецкий поток" начинает поступать в Словакию. Это происходит благодаря усилию российской и турецкой сторон. Им за это нужно сказать спасибо.

Роберт Фицо, премьер-министр Словакии

Ранее местные СМИ проинформировали читателей, что с 1 февраля 2025 года российский оператор "Газпром" начал осуществлять поставки газа словацкой компании SPP через трубопровод "Турецкий поток". Они будут производиться, как следует из заключенного межгосударственного контракта, до 2034 года. С апреля текущего года объемы поступлений российского газа в республику, согласно прессе, должны увеличиться в два раза. 

Премьер Словакии пригрозил Зеленскому блокированием финансовой помощи Украине.

Фото: Facebook (запрещенная на территории РФ социальная сеть, которая признана террористической и экстремистской) /  Robert Fico

Теги: роберт фицо, словакия, турецкий поток
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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