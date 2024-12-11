Роберт Фицо полагает, что власти в Киеве понимают только язык угроз.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил, что заблокирует в Европейском совете дальнейшую финансовую помощь киевскому режиму в том случае, если лидер Украины Владимир Зеленский не возобновит транзит природного газа через собственную территорию. Соответствующее заявление опубликовано в социальных сетях иностранного политика. Ранее эксперт говорил о том, что угроза отмены антироссийского западного санкционного давления может воздействовать на Владимира Зеленского в вопросе переговоров по возобновлению газового транзита.

Я настаиваю: если Зеленский не начнет снова транзит газа через Украину - неважно, словацкий ли это газ или другой - и не пропустит газ до Словакии, я воспользуюсь своим правом и проголосую в Евросовете. И так заблокирую финансовую помощь Украине как таковую. Роберт Фицо, премьер-министр Словакии

Напомним, что новостное агентство The Reuters сообщило читателям о том, что Европейская комиссия продолжит вести переговоры с Украиной по поставкам газа в регион по украинской территории, а также намерена включить в этот процесс Венгрию и Словакию.

Власти Словакии готовят выдворение иностранных инструкторов из страны.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории РФ социальная сеть, которая признана террористической и экстремистской) / Robert Fico