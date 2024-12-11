Роберт Фицо прокомментировал массовые протесты в стране.

Правительство Словакии готовит выдворение с территории своей страны иностранных инструкторов, работающих над дестабилизацией обстановки. Соответствующее заявление в ходе брифинга со СМИ в Братиславе сделал местный премьер-министр Роберт Фицо. Таким образом он прокомментировал масштабные митинги, организованные под лозунгом "Словакия — это Европа". Главными организаторами акции выступила проукраинская общественная организация. Акции протеста зафиксированы как минимум в 20 городах.

У кого есть желание, пусть протестуют, кричат сколько душе угодно, но, пожалуйста, не позвольте подговорить себя на зверства, которые тут организовывает оппозиция, неправительственные организации, которые финансируются из-за заграницы, большая часть словацких СМИ и хорошо оплачиваемые инструкторы, которые находятся в Словакии и выдворение которых в ближайшие дни мы готовим. Роберт Фицо, премьер-министр Словакии

В Словакии проходят акции протеста против правительства из-за контактов с Россией.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории РФ социальная сеть, которая признана террористической и экстремистской) / Robert Fico