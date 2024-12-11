В Словакии проходят акции протеста против правительства из-за контактов с Россией

Роберт Фицо обвинил иностранные службы в попытке организации госпереворота.

На территории Словакии проходят массовые акции протеста против национального правительства во главе с Робертом Фицо. Согласно информации от местного новостного портала Aktuality, протестующие вышли под лозунгом "Словакия - это Европа". В СМИ добавили, что организатором данного мероприятия в выступила проукраинская организация "Мир Украине". Авторы статьи утверждают, что в Братиславе проект пришли поддержать около 60 тысяч человек, в Кошице — 15 тысяч, а в Банска-Бистрице — более 10 тысяч жителей. Активисты требуют от кабинета министров, чтобы Роберт Фицо ушел в отставку с занимаемой должности "ради будущего Словакии", а страна отказалась от любого сотрудничества с Россией.

Ранее Роберт Фицо обвинил оппозиционную партию "Прогрессивная Словакия" в подготовке к государственному перевороту в стране по украинскому сценарию. Премьер-министр европейского государства указал в своем обращении, что на территорию Словакии уже прибыли иностранные специалисты, которые могут попытаться свергнуть законную власть путем уличных протестов, а также захвата и установления контроля над административными зданиями в столице. Для предотвращения угрозы силовые ведомства будут предпринимать значительные меры предосторожности. По данным издания Dennik N, в связи с этим Робертом Фицо было созвано экстренное заседание Совета по безопасности, проведенное 23 января.

В Тбилиси задержали шесть человек на акции протеста.

Фото: социальные сети, Telegram / RU TV