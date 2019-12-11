Словакия готовится к кризису по поставкам газа из РФ через Украину

Об этом рассказал министр экономики Словакии Петер Жига после заседания местного правительства 11 декабря, сообщили РИА "Новости".

Чиновник заявил, что в стране необходимо проработать вариант с сохранением газовых запасов на случай того, если газовый контракт по транзиту между Россией и Украиной не удастся заключить в срок. Жига назвал возможный газовый кризис правдоподобным, и поэтому к нему готовится министерство экономики Словакии, получающей топливо по транзиту. Выступление министра транслировали местные телеканалы.

Жига отметил, что Словакия должна будет принять все меры, которые готовились в течение последних десяти лет, обеспечивая подачу газа для всех жителей и предприятий страны.

Отметим, что действующий "газовый" контракт по транзиту между Россией и Украиной истекает в конце декабря 2019 года. Переговоры двух стран по-прежнему продолжаются.

Вопрос обсуждался в понедельник, в рамках встречи лидеров стран "нормандского формата".

Ранее мы сообщали о том, что премьер-министр Украины допускает возможность "газовой войны" с Россией.

Видео: Yotube/ CareerOneStop