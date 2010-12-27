Сломавшаяся маршрутка парализовала движение на Замшина

На месте ДТП скопилась пробка.

Утром 21 октября в Калининском районе Петербурга образовалась пробка из-за сломавшейся маршрутки – автобус встал на проезжей части, перегородив движение другим транспортным средствам. В сети появились фотографии с места происшествия.

По словам очевидцев, движение по улице Замшина, недалеко от пересечения с проспектом Мечникова оказалось полностью парализовано. Из-за ДТП скопился затор, который, впрочем, на момент 12:20 уже рассосался.

Ранее мы писали, что иномарка влетела в "Оку" и отбросила ее на пешеходный переход на юго-западе Петербурга.

Фото: Мегаполис