Иномарка влетела в "Оку" и отбросила ее на пешеходный переход на юго-западе Петербурга

Момент столкновения двух автомобилей попал на видео.

Утром 21 октября в Московском районе Петербурга произошла авария с участием иномарки и отечественного автомобиля. На записи, которая оказалась в распоряжении Piter.TV, можно видеть, что машина, предположительно марки "Форд", влетела в "Оку" и отбросила ее на пешеходный переход.

Инцидент произошел около 7 часов утра на перекрестке Ленинского проспекта и Варшавской улицы. В результате ДТП никто из пешеходов не пострадал. В этот момент они находились на другой стороне пешеходного перехода и ожидали, пока их пропустят машины.

На видео можно увидеть сырой от дождя асфальт. Очевидцы предполагают, что причина ДТП может быть именно в этом. Подробности о состоянии водителей не поступали.

Ранее мы писали, что в Петербурге произошла авария с участием маршрутки и трамвая. Водитель ехал на красный свет.

Видео: Piter.TV