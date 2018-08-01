Предполагается, что в 2022 году компания выпустит четыре смартфона.

Автор Bloomberg Марк Гурман считает, что следующий смартфон Apple получит полный редизайн. Предполагается, что он будет сильно отличаться от iPhone 13. Об этом пишет 9to5mac.

Гурман считает, что смартфоны очень сильно будут отличаться от нынешних внешне. Однако детали обновления он не раскрыл. Гурман предположил, что Apple в 2022 году выпустит четыре смартфона, но откажется от mini-модели. Apple запланировала производство базовых iPhone 14 и 14 Max, а также премиальных iPhone 14 Pro и 14 Pro Max.

По информации журналиста, в компании также работают над складными телефонами. Первые такие смартфоны от Apple могут появиться уже в ближайшие несколько лет.

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