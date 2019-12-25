СМИ: базовый iPhone 14 оснастят A15 Bionic

На этом процессоре работает iPhone 13.

IPhone 14 будет работать на базе чипсета Apple A15 Bionic, известного по iPhone 13. Об этом сообщает портал MyDrivers.

При этом более современный чипсет будет использоваться для iPhone 14 Pro. Речь идет про чипсет Apple A16, выполненный по 4-нм техпроцессу.

В линейке представлены будут iPhone 14 и 14 Max, которые будут работать на базе чипа 2021 года. А вот и iPhone 14 Pro и 14 Pro Max будут работать на новом чипе.

Отмечается, что такое решение было принято по нескольким причинам. Так, компания может запланировать снижение цен на модели начального уровня. Это связывают также с дефицитом полупроводников.

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