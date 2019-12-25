Польша возложила на Россию вину за рекордные цены на газ в Европе

Петр Наимский назвал ситуацию на энергетическом рынке экстремальной.

Варшава возложила на Россию вину за рекордные цены на газ в Европе. Об этом в эфире местного Польского радио журналистам рассказал чиновник, представляющий в правительстве стратегическую энергетическую инфраструктуру. Петр Наимский уточнил, что сейчас поставки ресурсов энергопотребителям ведутся в нужном объеме. При этом условия на газовом рынке стали "экстремальными".

Энергия, электричество поставляется всем потребителям в Польше в таких объемах, которые необходимы. Мы находимся в ситуации, когда энергетический кризис фактически имеет не только европейский, но и глобальный уровень. Петр Наимский, польский чиновник

Ранее Наимский говорил о том, что Москва ограничила поставки газа получателям в Европе. По мнению специалиста. Россия не отправляет газ для европейских потребителей свыше минимальных поставок по имеющимся контрактам. Это и сказалось на резком росте стоимости энергетических ресурсов и сырья.

Польша намерена отказаться от российского газа с 2022 года.

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