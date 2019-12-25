Польша намерена отказаться от российского газа с 2022 года

Уполномоченный кабинета министров Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что республика на данный момент не намерена продлевать контракт с российской транснациональной энергетической компанией "Газпром" по поставкам газа. Об этом он сказал в эфире радиостанции Siódma9.pl.

Контракт с поставщиком РФ заканчивается в следующем году. По словам Наимского, польские власти надеются после истечения договоренностей поставлять голубое топливо по трубопроводу Baltic Pipe с 1 октября 2022 года.

Мы не будем продлевать контракт с российским "Газпромом". Петр Наимский, уполномоченный кабмина Польши

Он его мнению, Baltic Pipe позволит поставлять необходимое количество газа для республики без участия России.

Ранее глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина готова продлить контракт с "Газпромом" на транзит голубого топлива. Однако Киев настаивает на сохранении объемов закупок газа компаниями Европейского союза, так как это станет гарантией сохранения транзита.

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