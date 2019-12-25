"Нафтогаз" заявил о готовности продлить контракт на транзит российского газа

При этом Киев настаивает на сохранении объемов закупок сырья компаниями ЕС для гарантии сохранения транзита.

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина готова продлить контракт с российской транснациональной энергетической компанией "Газпромом" на транзит газа. Об этом он сказал по итогам переговоров с государственным секретарем министерства энергетики и экономики Германии Андреасом Файхтом, пишет издание "Известия".

Витренко подчеркнул, что при этом Киев настаивает на сохранении объемов закупок голубого топлива компаниями Европейского союза, так как это станет гарантией сохранения транзита.

Те объемы, которые сейчас идут через Украину, должны быть перенесены в контракты с европейскими компаниями на долгую перспективу <…> Мы готовы также вести разговор, мы об этом сказали немецким нашим партнерам, о продлении транзитного контракта с "Газпромом". Юрий Витренко, глава "Нафтогаза"

Ранее руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что страна надеется на подписание отдельного документа по гарантиям Запада в сфере энергетической безопасности. По его словам, после введения в эксплуатацию СП-2 Киев ждет от Соединенных Штатов и Германии письменных гарантий того, что транзит голубого топлива в страну из РФ не прекратится.

Фото: пресс-служба "Нафтогаза"