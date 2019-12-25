В России тестируют аналог TikTok

Платформу планируют запустить в конце 2021 года.

ООО "Ритм Медиа", входящее в "Газпром-медиа", зарегистрировало товарный знак Yappy. Приложение находится на стадии закрытого тестирования. Об этом пишет "РИА Новости".

Предполагается, что приложение будет запущено уже в конце этого года. Целевой аудиторией приложения будут пользователи в возрасте от 14 до 34 лет. С помощью новой платформы пользователи смогут свой творческий потенциал. Привлечение аудитории предполагается с помощью "классических маркетинговых инструментов".

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