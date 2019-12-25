Минздрав одобрил клинические испытания вакцины от коронавируса "Бетувакс"

Два этапа исследований проведут на 170 пациентах.

Российское Министерство здравоохранения одобрило начало клинических исследований вакцины от коронавируса "Бетувакс-Ков-2". Это следует из данных реестра ведомства.

Разрешение на исследования препарата данного препарата выдано 27 сентября. Оно действует до конца августа следующего года. Два этапа исследований проведут на 170 пациентах.

Напомним, вакцину разработала компания "Институт стволовых клеток человека" совместно с компанией "Бетувакс". Новый препарат представляет собой рекомбинантную вакцину на основе сферических частиц с поверхностным антигеном (белком) коронавируса. Разработка вакцины началась летом прошлого года.

Ранее глава Pfizer Альберт Бурла рассказал, когда мир сможет вернуться к обычной жизни после пандемии коронавируса.

Фото: скриншот с сайта "Государственный реестр лекарственных средств" Миндрава РФ, pixabay.com