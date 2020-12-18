Оно запланировано на октябрь 2021 года.

Следующее заседание Совета глав государств СНГ пройдет в Минске. Об этом сообщил исполнительный секретарь Содружества Сергей Лебедев на текущем заседании стран членов объединения.

Оно пройдет в столице Белоруссии 15 октября 2021 года. Глава республики Александр Лукашенко заявил, что расценивает это "как величайшее доверие к стране". Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев отметил, что надеется на очный формат саммита в 30-й год существования СНГ.

Ранее президент Таджикистана предложил создать общий для СНГ список террористических организаций.

Видео: kremiln.ru