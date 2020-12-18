Президент Таджикистана предложил создать общий для СНГ список террористических организаций

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон предложил создать общий для СНГ список террористических организаций. Заявление он сделал на заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств.
Считаю актуальным создание в рамках СНГ единого списка террористических и экстремистских организаций.
Эмомали Рахмон, президент Таджикистана
Соответствующее поручение он дал Антитеррористическому центру СНГ, который должен будет сформировать такой список.
Ранее Путин отметил важность продвижения русского языка на пространстве СНГ.
Видео: kremlin.ru
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