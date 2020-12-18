По словам Путина, это будет полезно в том числе и для своевременного освоения языка трудовыми мигрантами.

Президент России Владимир Путин отметил важность продвижения русского языка на пространстве СНГ. Заявление он сделал во время выступления на саммите организации.

По словам Путина, это будет полезно в том числе и для своевременного освоения языка трудовыми мигрантами, которые приедут в Россию на заработки.

2023 год будет посвящен продвижению русского языка как языка межнационального общения. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин заявил, что конфликт в Карабахе увеличил риски распространения терроризма.

Видео: kremlin.ru