Президент России Владимир Путин отметил важность продвижения русского языка на пространстве СНГ. Заявление он сделал во время выступления на саммите организации.
По словам Путина, это будет полезно в том числе и для своевременного освоения языка трудовыми мигрантами, которые приедут в Россию на заработки.
2023 год будет посвящен продвижению русского языка как языка межнационального общения.
Владимир Путин, президент России
Ранее Путин заявил, что конфликт в Карабахе увеличил риски распространения терроризма.
Видео: kremlin.ru
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