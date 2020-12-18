Путин заявил, что конфликт в Карабахе увеличил риски распространения терроризма

Президент России Владимир Путин заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе увеличил риски распространения терроризма. Заявление он сделал на заседании Совета глав государств СНГ.
Он отметил, что все страны содружества остро переживали конфликт в Нагорном Карабахе, в который были вовлечены Армения и Азербайджан. Путин подчеркнул, что противостояние в непризнанной республике привело к многочисленным жертвам.
Обострили и без того непростую ситуацию в Закавказье в целом, увеличили риски распространения террористической угрозы.
Владимир Путин, президент России
По его словам, РФ предпринимала посреднические усилия, чтобы предотвратить конфликт в карабахской зоне, добиться прекращения огня и стабилизации ситуации. Путин отметил, что Россия следовала ключевым рекомендациям Минской группы. Среди приоритетных задач теперь президент назвал возвращение беженцев в пострадавшие районы, восстановление там инфраструктуры, памятников истории, религии и культуры.
Ранее Алиев заявил, что конфликт в Карабахе остался в прошлом.
Видео: kremlin.ru
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