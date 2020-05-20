Следствие просит арестовать водителя автобуса, ставшего свидетелем смертельной аварии на Суворовском

Следствие полагает, что водитель перед началом движения не убедился, что все ему уступают дорогу.

В Петербурге суд рассмотрит ходатайство следствия о мере пресечения участникам смертельного ДТП на Суворовском проспекте, где погибла мать троих детей. Помимо 25-летнего таксиста, в СИЗО хотят отправить и 52-летнего водителя "Пассажиравтотранса" Владимира Никифорова. Об этом сообщила "Фонтанка.ру".

По версии следствия, водитель 181-го автобуса, отъезжая от остановки, не убедился, что другие автомобилисты уступают ему дорогу. Таксист в это время зацепил автобус и вылетел на тротуар. Дело по статье 264 УК "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека" возбудили в отношении обоих водителей. При этом, как сообщил адвокат водителя автобуса Дмитрий Герасимов, его подопечному обвинение еще не предъявили. В "Пассажиравтотрансе" нареканий к работе водителя не было, всего стаж вождения автобуса – 20 лет, в их парке работает 4 года, аварий по его вине не происходило.

В ДТП на Суворовском проспекте погибла мать троих детей, двое из них в этот день были с ней.

Власти Петербурга помогут семье женщины, погибшей в ДТП в центре города. На место смертельной аварии люди приносят цветы.

Видео: ВК/ Дорожный инспектор