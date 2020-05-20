Семья приехала из Костромской области и проживает в комнате коммунальной квартиры.

В среду, 20 мая, стало известно о том, что власти Петербурга помогут семье женщины, погибшей в ДТП в центре города. Об этом сообщили в Комитете по социальной политике.

Напомним, что утром 18 мая на Суворовском проспекте водитель такси насмерть сбил женщину-пешехода, которая шла по тротуару с двумя маленькими детьми 4 и 6 лет. В пресс-службе "Яндекс.Такси", где работает водитель, прокомментировали эту дорожную трагедию и отметили, что авария произошла не на заказе сервиса, а ее причины предстоит установить сотрудникам ГИБДД.

По данным СМИ, погибшей оказалась 45-летняя медсестра, которая ранее вылечилась от коронавирусной инфекции. Известно, что в семье три ребёнка. Отмечается, что ранее женщина вместе с мужем и детьми переехали в Петербург из Костромской области и поселились в комнате коммунальной квартиры.

Власти Северной столицы намерены оказать адресную помощь отцу, который остался с тремя детьми.

Ранее мы сообщали о том, что на место смертельной аварии на Суворовском проспекте люди приносят цветы.

Видео:Piter.TV