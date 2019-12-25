Следователи выявили новые махинации с землей бывшего замглавы Росреестра Ленобласти

Сергею Храмову, находящемуся под стражей с 2017 года, предъявили новые обвинения.

2 июля 2021 года Следственный комитет Ленинградской области направил материалы по уголовному делу о мошенничестве в Выборгский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым по делу проходит уже ранее судимый за аналогичные преступления бывший замдиректора филиала Росреестра по Ленобласти Сергей Храмов. Информацию о новом расследовании в отношении Храмова предоставила пресс-служба Следственного комитета по Ленобласти.

Экс-чиновнику вменяется незаконное приобретение в 2016 году права собственности на участки лесного фонда Меднозаводского участкового лесничества в Выборгском районе. Речь идет о земельных участках площадью 29 тысяч квадратных метров, а размер ущерба, нанесенного действиями Храмова федеральному бюджету, оценивается в 39 миллионов рублей.

Ранее заместитель директора Росреестра по Ленобласти вместе с директором филиала кадастровой палаты 47 региона Олегом Михеевым, также ныне находящимся в заключении, совершали махинации с землями Племенного завода "Приневское", землями ЗАО "Выборгское", ЗАО "Щеглово" и землями Рощинского лесничества. По доказанным фактам мошенничества Храмов был приговорен сначала к двум годам колонии общего режима и штрафу в 50 тысяч рублей, затем еще к трем с половиной годам по другому эпизоду и семи годам колонии строгого режима. На этом, очевидно, сроки Храмова еще не закончатся.

Ранее следователи выявили множественные коррупционные преступления в действиях чиновников Госстройнадзора.

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