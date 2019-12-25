Следователи вновь обнаружили коррупцию в работе Госстройнадзора

В получении взятки подозревается начальница отдела выдачи разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию.

Пресс-служба Следственного управления следственного комитета по Ленинградской области сообщила о выявленных фактах получения взятки в крупном размере в Комитете государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленобласти. По данным следователей, сразу в нескольких коррупционных эпизодах засветилась начальница отдела контроля и выдачи разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию Скуридина Раиса.

Руководительница отдела обвиняется в преступлении, предусмотренном п. "в" ч.5 ст.290 УК РФ - получении взятки в крупном размере. Вместе с ней уголовные дела возбуждены в отношении взяткодателя и посредника.

Основным фигурантом, помимо Скуридиной, стал гендиректор "Строительной компании Балт-Строй", не единожды получавший отказ Госстройнадзора на строительство 1 и 3 корпуса ЖК "Ямбург" в Кингисеппе Ленинградской области, после чего, через посредника, передал деньги чиновнице для решения проблемной ситуации. Скуридина согласилась и получила за свои услуги свыше 650 тысяч рублей в июне 2018 года и январе 2019 года.

Ожидается, что в ближайшее время всем фигурантам будет предъявлено обвинение, и суд примет решение об избрании меры пресечения.

Ранее заместитель председателя комитета Госстройнадзора Лобановский Дмитрий признался в получении взятки.

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